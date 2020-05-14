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    • 14.05.2020 17:34
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    İftar yapmak için buluştular, 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

    'ın Banaz ilçesinde iki aile iftar yapmak için bir araya geldi. Sağlık kurumlarına başvuru yapılması sonrasında bu ailelerden 5 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirlendi. Banaz Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim." uyarısında bulunuldu.

    İftar için bir araya gelen 5 kişide koronavirüs çıktı!

    'ın Banaz ilçesinde iftarda buluşan iki ailedeki 5 kişinin yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

    "EVDE KALIN GÜVENDE KALIN"

    "Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.

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