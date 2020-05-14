İftar yapmak için buluştular, 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Uşak'ın Banaz ilçesinde iftarda buluşan iki ailedeki 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

"EVDE KALIN GÜVENDE KALIN"

"Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.