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    • 14.05.2020 17:54
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    Yasak bölgede fotoğraf çektirmek istedi, tepeden düşüp hayatını kaybetti!

    'te, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatılan Rasıl Hacar Tepesi'nde fotoğraf çektirmek isteyen (21), telleri aşttıktan sonra 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen  , ve sağlık ekipleri Çalış'ın cansız bedenine rastladı. Gencin cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Fotoğraf çektirmek isterken tepeden düşüp hayatını kaybetti

    Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen , telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi. Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye , ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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