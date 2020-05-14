



Bilim insanlarına göre gargara kimyasalları, başak glikoproteinlerinin konakçı hücrelerdeki reseptörlerle etkileşime girme kabiliyetini potansiyel olarak değiştirebilir.



DSÖ REDDETMİŞTİ

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ağız gargarasının Covid-19'a neden olan SARS CoV-2'nin enfeksiyonunu önleyebileceği önerisini 6 Şubat'ta Facebook'tan yaptığı paylaşım ile reddetmişti.

Yapılan paylaşımda, "Ağız yıkama suyunu kullanmanın sizi yeni tip corona virüsten koruyacağına dair kanıt yok. "Bazı gargaralar, ağzınızdaki bunan mikropları birkaç dakika için ortadan kaldırabilir. Ancak bu, 2019-nCoV enfeksiyonundan sizi korudukları anlamına gelmiyor" ifadeleri kullanılmıştı.