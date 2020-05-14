ODA TV VE HALK TV DE "ŞEHİT" DEMEDİ

ODA TV internet sitesi ise "Vefa Destek Grubu'na saldırı" başlığıyla sunduğu haberde şehit ifadesi geçmedi. Ayrıca HALK TV'nin internet sitesi Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti" yazıldı. Haberlerin içeriklerinde ne terör örgütü ifadesi geçti ne de saldırı sonucu hayatını kaybedenlere şehit ifadesi kullanıldı.

DAMLA KAYA / SABAH