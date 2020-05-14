Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Sarıyer'de bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören 8 kız öğrenci, okul müdürlüğüne dilekçe verdi. Mağdur öğrenciler, bölüm öğretmeninin kendilerine sürekli çeşitli yerlerine dokunmak suretiyle cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Bunun üzere okul idaresi tarafından durum Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne iletildi. Mağdurların ve öğrencilerin ailelerinin başvurusu ile mağdurların çocuk izleme merkezinde ifadelerinin alındı.

MAĞDUR ÖĞRENCİLER İFADE VERDİ

Tüm mağdurların beyanlarında şüpheli öğretmenlerinin sınıfta omuzlarına vurmak, omuzlarını okşamak, kendilerini takip etmek, arkalarından vücutlarına yanaşarak sırtlarına değmek, bilgisayar faresini tutma bahanesiyle ellerini tutmak, kendilerine gülümsemek, bacaklarına vurmak ve dokunmak, arkadan sarılmak, kol ve bacaklarına elleriyle temas etmek, ellerini okşamak, arkadan sarılarak vücudunu kavramak, görüntülerini cep telefonuna videoya almak, arkadan gelip yaslanmak suretiyle kendilerine temas ettiğini, bu nedenle tüm mağdurların şüpheliden davacı ve şikayetçi olduklarını belirtti. Bir kısım öğrenciler de öğretmenin kendilerini rahatsız etmediğini, dokunmadığını, şikayetçi olmadıklarını belirtti. Mağdurların anne ya da babası olan müştekilerin alınan ifadelerinde, olayı çocuklarından ve okul idaresinden duyduklarını, sonradan öğrendiklerini belirtirken bazı mağdur aileler şüphelinin kızlarına herhangi bir kötü dokunuşunun olmadığını, kötü niyetli olmadığına inandığını, bu nedenle şikayetçi olmadığını ifade etti.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen M.K., öğrencilerle fiziksel temasının sadece öğrenci uyuyorsa, uyarmak adına hafif dokunma olduğunu, bazı öğrencileri disipline verdiği ve bazı öğrencilerin okuldan atılması nedeniyle sınıftaki öğrencilerin bu şekilde davrandığını, sosyal medya üzerinden kimseye mesaj atmadığını, sadece 19 Mayıs töreninde bir öğrencinin videosunu çektiğini, o da öğrenci odaklı olmayıp gösteri ile ilgili olduğunu, mağdurların kötü amaçlı olarak birlikte hareket ettiklerini ifade ederek, suçlamayı kabul etmedi.

TUTUKLANDI

İfadesi ardından tutuklanama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen öğretmen M.K., sorguda kendisine iftira atıldığını, düşmanca bakıldığını, bir iki istisna hariç derslere başka öğretmenle ve bayan öğretmenle birlikte girdiğini, bazı öğrencileri disipline sevk edeceğini söylemesi üzerine şikayet ettiklerini, masum olduğunu belirtse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

120 YIL İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturama sonucunda öğretmen M.K. hakkında 8 kız öğrenciyi taciz ederek Birden Fazla Çocuğun Cinsel İstismarı suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezinde mağdurların ifadesine katılan adli görüşmecinin beyanında mağdurların bilgilerinin tutarlı, samimi ve güvenilir olarak değerlendirildiği anlatıldı. 120 yıla kadar hapsi istenen öğretmen, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN / SABAH