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    • 14.05.2020 16:19
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    'tan 'daki alçak saldırıya sert tepki

    : ’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

    Bakan Albayrak'tan Van'daki alçak saldırıya sert tepki

    'da görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.

    Kalleş saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.


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