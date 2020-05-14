Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.



Kalleş saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.



