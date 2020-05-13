



OVALI ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde özel bir TV kanalına konuk olduğu programda aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.