İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.

Kahramanlar devam ediyor...



Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2️⃣ terörist,

Bestler Dereler'de az önce 3️⃣...

Yurt içinde 5️⃣ terörist daha azaldı.



Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin...

Kahramanlar peşinizde... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 13, 2020

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."