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    • 12.05.2020 13:36
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    DHKP-C sanığı 'e destek veren Karşıyaka Hakimi hakkında soruşturma!

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C sanığı üyesi ’i destekleyen skandal paylaşımlarda bulunan Karşıyaka Hakimi hakkında ‘ Yapmak’ suçu kapsamında soruşturma başlattı. HSK ise başlatılan idari soruşturma kapsamında ’ne müfettiş gönderdi.

    Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan mensubu , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul 'nde gerekse de 'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

    TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
    Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. Hâkimi , İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

    Hâkim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.

    HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK'TA HAREKETE GEÇTİ
    Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında ilk olarak Hakimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Başsavcılık, Pehlivan hakkında ' Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.

    MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
    Diğer yandan HSK tarafından Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir HSK müfettişinin 'ne gönderildiği öğrenildi. (Sabah)

    Haberler Güncel DHKP-C sanığı İbrahim Gökçek'e destek veren Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında soruşturma!
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