18 Mayıs yarım gün mü öğleden sonra resmi tatil mi 2020?

Her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 2020 yılında hangi güne geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Bunun üzerine milyonlarca vatandaş 18 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi? Gibi soruların yanıtını internet üzerinden sıkça sorgulanıyor. İşte yanıtı…
18 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?
18 Mayıs tatil mi ya da yarım gün mü sorusu mevzuatta karşılık bulmazken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs bu yıl da aynı şekilde resmi tatil olmaya devam edecektir.
19 MAYIS'TA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu yeni bir genelge gönderdi. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Genelgede, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
Bu kapsamda;
1- 15.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bugün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etti.Türk tarihinde kutlanması gereken günlerden biri 19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır.19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilan edilmesi de bu tarihinin önemi vurgulamaktadır.
Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmaması için bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.Milletçe kutladığımız bu milli bayramlardan birisi de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. 19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti için çok şey ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ün Samsun'a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Atatürk'ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtıdır.19 Mayıs 1919 tarihi, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan Türk ulusunun ve Atatürk'ün doğum günüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk'ün bu günü gençlere armağan etmesi, gençlere güvendiğinin bir göstergesidir.