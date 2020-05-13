Başkan Erdoğan'dan açıkladı: Dört koldan mücadele ediyoruz

Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti MYK toplantısına katıldı. Toplantı öncesi yaptığı konuşmada Corona'ya karşı alınan tedbirlere vurgu yaptı. Şu ifadeleri kullandı:

bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürüyoruz. CHP 'nin başını çektiği kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, bu faşist zihniyete bırakmayacağız.tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor.