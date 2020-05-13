Başkan Erdoğan'dan açıkladı: Dört koldan mücadele ediyoruz

BAŞKAN Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti MYK toplantısına katıldı. Toplantı öncesi yaptığı konuşmada Corona'ya karşı alınan tedbirlere vurgu yaptı. Şu ifadeleri kullandı:
UZUNCA bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.
ÜLKE olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürüyoruz.
CHP'nin başını çektiği kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, bu faşist zihniyete bırakmayacağız.
ÖNÜMÜZDEKİ tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor.
TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ YİNE ÜZECEĞİZ
Erdoğan, Twitter'dan sağlık sistemi ve yapılan yardımlarla ilgili bir video paylaştı. "18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadesini kullandı.
TAKVİM AÇIKLANDI
TÜRKİYE'NİN gün gün normalleşme planı açıklandı:
Camiler 12 Haziran'da açılacak.
Okullarda telafi eğitimi Ağustos ayınca yapılacak.
Uçak seferleri bu ayın sonunda kısmi olarak başlayacak.
UZUNCA bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.
ÜLKE olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürüyoruz.
CHP'nin başını çektiği kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, bu faşist zihniyete bırakmayacağız.
ÖNÜMÜZDEKİ tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor.
TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ YİNE ÜZECEĞİZ
Erdoğan, Twitter'dan sağlık sistemi ve yapılan yardımlarla ilgili bir video paylaştı. "18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadesini kullandı.
TAKVİM AÇIKLANDI
TÜRKİYE'NİN gün gün normalleşme planı açıklandı:
Camiler 12 Haziran'da açılacak.
Okullarda telafi eğitimi Ağustos ayınca yapılacak.
Uçak seferleri bu ayın sonunda kısmi olarak başlayacak.