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    • 12.05.2020 23:14
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    Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

    Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, 'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

    Başkan koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video mesaj paylaştı.

    Erdoğan mesajında, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.

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