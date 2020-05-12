Türk-Japon ortaklığı ile kamu özel işbirliği modeli kapsamında inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışına günler kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış hakkındaki açıklaması Japonya basınında yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışını Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle video konferans yöntemi ile birlikte gerçekleştireceğiz" açıklamasını okuyucularına duyuran medya kuruluşları, yaklaşık 2 bin 700 yatakla hizmet verecek hastanenin kapasitesine dikkat çekti. Dev sağlık kompleksini Japonya'nın en büyük hastanesi ile kıyaslayan basın kuruluşları, "Bin 400 yatak kapasitesi ile Japonya'nın en büyüğü olan Fujita Üniversitesi Hastanesinden daha büyük" ifadelerine yer verdi.