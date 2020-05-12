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    • 13.05.2020 03:35
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    Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! O yerler 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi

    Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlanan kararlara göre , Van, ve 'daki bazı alanlar, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

    Başkan Erdoğan imzaladı! 'Hassas alan' ilan edildi

    Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 'de yayımlanan kararlara göre, 'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van'ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel , 'ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve 'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

    Şanlıurfa'ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar, ''Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak, Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" olarak belirlendi.

    Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum da eklendi.

    ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI
    'nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

    24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına yönelik karar ise yürürlükten kaldırıldı.

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