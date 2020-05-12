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    • 12.05.2020 23:24
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    Kırıkkale'de bomba fabrikası için yer tahsisi yapıldı

    , Başkan 'ın şehri ziyaretinde kurulacağını söylediği bomba üretim ve dolum tesisi için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.

    Bomba fabrikası için yer tahsisi yapıldı

    , Cumhurbaşkanı 'ın şehri ziyaretinde kurulacağını söylediği bomba üretim ve dolum tesisi için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2020 tarihinde ilimizi ziyaretlerinde müjdelediği ve Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde çok stratejik bir yatırım olan, 'Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi' kurulması için özel bir firmaya yer tahsis işlemleri tamamlandı. Hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

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