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    • 12.05.2020 23:36
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabı Twitter üzerinden 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, “Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz” sözünü hatırlatarak 12 Mayıs 'Hemşireler Günü'nü kutladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hesabı Twitter üzerinden 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "Bu salgın döneminde, şükran duygularının ifadesi zordur. Size ünlü bir sözü hatırlatacağım: "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz." Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜNÜZ TEKRAR KUTLU OLSUN." ifadelerini kullandı.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili o paylaşımı:



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