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Oylarıyla Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyan MHP'li kardeşlerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız Turgut Özdem kardeşimi de kutluyor, üstlendiği bu görevde kendisine Mevla'dan başarılar diliyorum. Turgut kardeşimin hizmet mücadelesinde her an yanındayız. Çok önceleri geldiğimde şu yol toprak, çamur, öyleydi. Baktım ki kısa sürede maşallah kilit taşlarıyla döşenmiş. Şimdilik 30 kilometre yeterli değil daha yapacağımız çok iş var. Aynı şekilde Kırıkkalemizde bu seçimlerde AK Parti diyerek tercihini hizmet geleceğinden yana yaptı. Kırıkkale Belediye Başkanımızı da tebrik ediyor başarılar diliyorum.

"EMANETİNİZİ DAHA YÜKSEKLERE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İnşallah Milllet Bahçelerini yapacağız. Burada vaktinizi kitap okuyarak geçireceksiniz. Başkan sen de çay yapacaksın. Siz bize itaat ettiniz, itimat ettiniz ve bize güvendiniz ve bize inandınız. Dualarınız, destekleriniz, samimiyetinizle bizim yanımızda durdunuz. Türkiye'nin mahalli seçimlerinde Delice olarak tarihi bir rekora imza attık. Biz de vatan, millet sevdası, Türkiye aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin emanetinizi, cumhuriyetinizi, demokrasinizi çok daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz.

"SURİYE'Yİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRENLERİ ASLA SORGULAMIYOR"

Dünya iki kapılı bir han değil mi? Bir kapıdan giriyoruz, malum öteki kapıdan giriyoruz. Tüm mazlum ve mağdurların yaralarını sarıyoruz. Arakan'dan Suriye'ye, Kırım'dan Türkistan coğrafyasına kadar bir yanlış yapılırsa oradayız. Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz'de ne işi var diye soranlar bu milletin tarihini, kültürünü, tarihini, değerlerini bilmeyen gafillerdir. Dikkat edin aynı çevreler binlerce kilometre öteden gelip, Suriye'yi kan gölüne çevirenlerin zulümlerini sorgulamıyor. Bizi Libya konusunda eleştirenler darbeleri silaha, mühimmata boğan batılı ülkeleri asla görmüyor. Bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz.