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    • 12.05.2020 17:54
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    1 4 14 gün süreyle karantinaya alınıyor

    'da koronavirüs vakalarının artmaya başlaması üzerine toplandı. başkanlığında gerçekleşen toplantı sonucu 1 4 sokağın karantinaya alınmasına karar verildi. 14 gün karantinaya alınan mahalle ve lardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerlerinin açık kalacağı duyuruldu.

    1 mahalle ve 4 sokağa 14 günlük karantina kararı!

    Valiliği, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine ile 'ndeki 4 ta, bu geceden itibaren karantina uygulanacağını açıkladı.

    BU GECE YARISI BAŞLIYOR
    , görülen koronavirüs vakaları üzerine bugün başkanlığında toplandı. Toplantıda, Perli Mahallesi ile Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Uğur, Kanal, Seyhan ve Kızılırmak Sokakları'nın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu gece yarısından itibaren başlayacak olan karantinada, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Valilik tarafından duyurulan karantina uygulamasında, sokaklardaki market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerleri açık kalacak.

    Haberler Güncel 1 mahalle ve 4 sokak 14 gün süreyle karantinaya alınıyor
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