Ancak keyifli giden bir ilişkiniz varsa ve bunu bir üst noktaya taşımak istiyorsanız yüzük takmak, nikah günü almak veya nikah yapmak için doğru bir zaman dilimi değildir çünkü sıfırdan retro ile yeni, temiz bir adım atmak gezegen durağanken yaptınız işi daha tıkanık ve ağır bir hale getirebilir.

ALDANMA, ALDATILMA VE KANDIRMA…

Gene bu dönemde Neptün ve Venüs açıları gergin olduğundan dolayı, aldanma, aldatılma ve kandırma olayları gündeminizde olabilir.

Bu süreçte karışık net olmayan ağlamaya ve depresif duygulara yatkın olan bir ruh haline girebilirsiniz..Bunun panzehri ise kendinizi sanatsal konulara vererek şifalanmak olabilir.