Venüs Retrosu burçlara etkisi nedir? Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir. Merkür'de 12 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçtiği için bu dönem size aklınız ve mantıkla sevmenizi tavsiye eder. Gene bu süreçte ilişkilerde sürekli haberleşme ve mesajlaşma, karşılıklı akıl oyunları olabilir. İşte Venüs Retrosu burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
VENÜS RETROSU 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
13 Mayıs / 25 Haziran tarihleri arasında Venüs İkizler Burcu'nda "Retro" harekete başlayacaktır.
VENÜS RETROSU NASIL ETKİLER BIRAKACAK?
-Venüs Retro'su yaşanmış, bazen de yarım kalmış ilişkileri gündeme getiren bir etkidir. Eski aşıklarla, bir okul aşkıyla, ve eski dostlarla karşılaşılması, hesaplaşılması yeniden iletişim kurulması söz konusu olabilir.
-Maddi ve manevi değerler yanıltıcı kararlar alınabilir. Yanlış alışveriş kararları verilebilir. Dolayısıyla Venüs geri giderken ne ilişkilere ne de yüklü finansal harcamalara yatırım yapılması önerilmez.
-Ancak keyifli giden bir ilişkiniz varsa ve bunu bir üst noktaya taşımak istiyorsanız yüzük takmak, nikah günü almak veya nikah yapmak için doğru bir zaman dilimi değildir çünkü sıfırdan retro ile yeni, temiz bir adım atmak gezegen durağanken yaptınız işi daha tıkanık ve ağır bir hale getirebilir.
-Venüs ileri gitmeye başladığında çok isteyerek yaptığınız şeyler bile gözünüze çirkin ve hatalı görünebilir. Saçınızda yapılan renk veya uzunluk değişiklikleri pişmanlık getirebilir.
-Venüs Retro'su ikinci el alışveriş yapılması, kullanılmayan eşyaların satılması ve antika alışverişi için idealdir. Bir ev satın almak istiyorsanız eksiksiz, kusursuz ya da lüks olanına değilfakat tadilat ihtiyacı olan seçeneklere yatırım amaçlı yönelebilirsiniz.
-Bu süreçte karışık net olmayan ağlamaya ve depresif duygulara yatkın olan bir ruh haline girebilirsiniz..Bunun panzehri ise kendinizi sanatsal konulara vererek şifalanmak olabilir.
-Gene bu dönemde Neptün ve Venüs açıları gergin olduğundan dolayı, aldanma, aldatılma ve kandırma olayları gündeminizde olabilir.
VENÜS RETROSU NEDİR?
Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.
MERKÜR 12 MAYIS'TA İKİZLER BURCU'NA GEÇİYOR
Merkür'de 12 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçtiği için bu dönem size aklınız ve mantıkla sevmenizi tavsiye eder. Gene bu süreçte ilişkilerde sürekli haberleşme ve mesajlaşma, karşılıklı akıl oyunları olabilir.
Ancak keyifli giden bir ilişkiniz varsa ve bunu bir üst noktaya taşımak istiyorsanız yüzük takmak, nikah günü almak veya nikah yapmak için doğru bir zaman dilimi değildir çünkü sıfırdan retro ile yeni, temiz bir adım atmak gezegen durağanken yaptınız işi daha tıkanık ve ağır bir hale getirebilir.
ALDANMA, ALDATILMA VE KANDIRMA…
Gene bu dönemde Neptün ve Venüs açıları gergin olduğundan dolayı, aldanma, aldatılma ve kandırma olayları gündeminizde olabilir.
Bu süreçte karışık net olmayan ağlamaya ve depresif duygulara yatkın olan bir ruh haline girebilirsiniz..Bunun panzehri ise kendinizi sanatsal konulara vererek şifalanmak olabilir.
Venüs Retrosu burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Yay, Oğlak, Kova...
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Mayıs 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.
BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısı sizi sıkabilir. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bunları aklınıza takıyorsunuz.
İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapa-bilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz.
ASLAN: Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada oldukça başarılısınız.
BAŞAK: Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar var ve tek-lifleri değerlendirebilirsiniz.
TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.
AKREP: Kariyerinizi grup çalışmalarıyla destekleyeceksiniz. Aklınıza yatan konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz.
Acelecilik yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun.
YAY: Bugün bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
Tüm çalışmalarınızda sonuca gideceksiniz. Fiziksel olarak çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.
OĞLAK: Uzu süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz.
Mesleki aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Sakinliği elden bırakmayın.
KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İşler ayağınıza gelecek.
BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Belirsizlikleri kafanızdan atın. İçinde bulunduğunuz durumda arkadaş önerileri kafanızı karıştırıyor.