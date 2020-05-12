Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı.





#KOVİD19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8. telekonferans görüşmesinde;



-Özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolü ve



-Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldık.#BirlikteYeneceğiz — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 12, 2020

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolünü değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Gebze'deki Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldıklarını da kaydetti.