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    • 12.05.2020 21:24
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    , Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

    Dışişleri Bakanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı.

    Bakan Çavuşoğlu kritik toplantıya katıldı

    Dışişleri Bakanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı.


    , toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

    Toplantıda, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolünü değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Gebze'deki Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldıklarını da kaydetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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