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    • 12.05.2020 21:55
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Yakın mesafede maske yetmez

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Yakın mesafede maske yetmez
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