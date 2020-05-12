Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Yakın mesafede maske yetmez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.
Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
Risk almayın. pic.twitter.com/wRhP5XmB5E
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.