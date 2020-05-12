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    • 12.05.2020 21:22
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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 14 yaş altı çocuklar için 'sosyal mesafe' uyarısı

    , 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli." ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk'tan 14 yaş altı çocuklar için uyarı

    , 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    Çocukların yarın dört saat boyunca dışarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli."

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