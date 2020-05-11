Yedi yaşındaki Umay hemşire olan annesine video yolladı: Virüse çok kızıyorum

Mersinli hemşire Günseli Karadavut, 1.5 ay eve uğramadı.
Yedi yaşındaki kızı Umay, video yolladı: Virüse çok kızıyorum. Onun yüzünden annemi göremiyorum.
Günseli Karadavut'un kardeşi Gamze Çağlar da hemşire...
SEVGİNİN ANA DİLİ
Sağlık görevlileri, Corona'ya karşı canla başla mücadele etti. Mersinli hemşire Günseli Karadavut, bu süreçte evlat hasreti çekti. Corona hastalarıyla ilgilenen Karadavut Anneler Günü'nde bile kızını sarılı öpemedi. 7 yaşındaki Umay ise annesine videolu bir hediye gönderdi. Annesini çok özlediğini söyleyen küçük kız, "Korona virüs yüzünden annemi, arkadaşlarımı göremiyorum, okuluma gidemiyorum. Anne seni çok seviyorum, seni çok özledim. Anneler Günün kutlu olsun. İyi ki varsın anne" diye seslendi.
Umay, video mesajıyla annesine seslendi. "Anne seni çok seviyorum" dedi.
KAHRAMANLARA KARANFİLLİ KUTLAMA
ANNELER Günü'nde sağlık çalışanı anneler de unutulmadı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görev başında olan hemşire ve doktorlara drone yardımıyla karanfil dağıtıldı. Sağlık çalışanı anneler, dronelerle taşınan hediyeleri görünce şaşkınlık yaşadı.
13 BİN 716 KİŞİYE CEZA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece sona erdiğini açıkladı. Bakanlık, kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığını vurguladı.
AYDIN'DA MASKE ZORUNLU
CORONA'YA karşı alınan önlemler sıklaştırıldı. Aydın Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Polis, dün kentin en işlek meydanlarında maskesiz gezen vatandaşları uyardı.
92 BiN 691 KİŞİ İYİLEŞTİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 36 bin 187 testten 1542'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 47 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 786'ya ulaştı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 92 bin 691'e çıktı. Bakan Koca, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik" açıklaması yaptı.
COVİD'İN İNTİKAMI
Ş.Urfa'da maske fabrikasına virüs bulaştı. 70 kişi karantinaya alındı.
KORKUSU BİLE YETTİ
Prof. İlhami Çelik: İnsanlar Corona'dan hiç kurtulamayacağını düşünüyor.
OKULLAR AÇILABİLİR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Vaka olmayan illerde okulları açabiliriz.
DÖNER SEFERİ
AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da Corona tedbirleri son buldu. Evden çıkanlar ilk iş olarak Türk dönercisine koştu.
Yedi yaşındaki kızı Umay, video yolladı: Virüse çok kızıyorum. Onun yüzünden annemi göremiyorum.
Günseli Karadavut'un kardeşi Gamze Çağlar da hemşire...
SEVGİNİN ANA DİLİ
Sağlık görevlileri, Corona'ya karşı canla başla mücadele etti. Mersinli hemşire Günseli Karadavut, bu süreçte evlat hasreti çekti. Corona hastalarıyla ilgilenen Karadavut Anneler Günü'nde bile kızını sarılı öpemedi. 7 yaşındaki Umay ise annesine videolu bir hediye gönderdi. Annesini çok özlediğini söyleyen küçük kız, "Korona virüs yüzünden annemi, arkadaşlarımı göremiyorum, okuluma gidemiyorum. Anne seni çok seviyorum, seni çok özledim. Anneler Günün kutlu olsun. İyi ki varsın anne" diye seslendi.
Umay, video mesajıyla annesine seslendi. "Anne seni çok seviyorum" dedi.
KAHRAMANLARA KARANFİLLİ KUTLAMA
ANNELER Günü'nde sağlık çalışanı anneler de unutulmadı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görev başında olan hemşire ve doktorlara drone yardımıyla karanfil dağıtıldı. Sağlık çalışanı anneler, dronelerle taşınan hediyeleri görünce şaşkınlık yaşadı.
13 BİN 716 KİŞİYE CEZA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece sona erdiğini açıkladı. Bakanlık, kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığını vurguladı.
AYDIN'DA MASKE ZORUNLU
CORONA'YA karşı alınan önlemler sıklaştırıldı. Aydın Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Polis, dün kentin en işlek meydanlarında maskesiz gezen vatandaşları uyardı.
92 BiN 691 KİŞİ İYİLEŞTİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 36 bin 187 testten 1542'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 47 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 786'ya ulaştı. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 92 bin 691'e çıktı. Bakan Koca, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik" açıklaması yaptı.
COVİD'İN İNTİKAMI
Ş.Urfa'da maske fabrikasına virüs bulaştı. 70 kişi karantinaya alındı.
KORKUSU BİLE YETTİ
Prof. İlhami Çelik: İnsanlar Corona'dan hiç kurtulamayacağını düşünüyor.
OKULLAR AÇILABİLİR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Vaka olmayan illerde okulları açabiliriz.
DÖNER SEFERİ
AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da Corona tedbirleri son buldu. Evden çıkanlar ilk iş olarak Türk dönercisine koştu.