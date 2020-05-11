Çalışmada 25 derecelik sıcaklığın üzerinde her 0,556 °C'lik artış için yayılamada yaklaşık yüzde 1,5'lik bir azalma olduğu bulundu.

"EN İYİ İHTİMALLE İKİNCİL BİR ROL OYNAR"

Rahmandad, "Yüksek sıcaklıklar ve nem corona virüsün iletim oranlarını orta derecede azaltsa da, pandeminin sadece yaz havalarından dolayı yavaşlaması mümkün değil. Politikacılar ve halk, yaz ikliminin doğal olarak enfeksiyonu engellediğini varsaymak yerine acil durumlara karşı tetikte olmalı. En iyi ihtimalle, hava sıcaklığı salgının kontrolünde sadece ikincil bir rol oynabilir" açıklamasını yaptı.