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    Son dakika: için 7 aday! Kritik yarın seçim yapılacak

    Son dakika haberi... Mehmet Akarca’nın Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi ardından boşalan ‘Başsavcı’ koltuğu için yarın yapılacak. Seçimde aday olacak 7 isim resmen belli oldu. En çok oyu alan 5 aday yasa gereği ’a sunulacak. Bu adaylar arasında seçim yapacak olan Başkan Erdoğan, Yargıtay’ın yeni Başsavcısı’nı belirleyecek. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi.

    Yargıtay Başsavcılığı için 7 aday!

    Yargıtay Başkanı 'in geçtiğimiz Mart ayında emekliye ayrılması ardından boşalan koltuk için Yargıtay e gitti. Mehmet Akarca, Yargıtay 10. Başkanı Hüsnü Uğurlu, Yargıtay 17. Hukuk Daire Başkanı Şahabettin Sertkaya, Yargıtay 19. Üyesi Abdullah Yaman, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk'un aday olduğu seçimin galibi Mehmet Akarca oldu. Akarca, koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Mehmet Akarca'nın Yargıtay Başkanı olarak seçilmesi ardından Başsavcılık seçimleri için süreç başladı.

    SEÇİM YARIN
    Yargıtay Başkanı'ndan sonra protokolde iki numara olan, üst düzey kamu personellerini ve siyasi partilerin kapatma davalarını soruşturan, yüce divanın en önemli makamlarından için yarın seçime gidiliyor.

    Seçimde, aday olacak isimler resmen açıklandı. O isimler şöyle:

    Eyüp Yeşil - Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı

    Osman Atalay - Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı

    Bekir Şahin - Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı

    Veli Dalgalı - Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi

    Alper Yükselen Bikirli - Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi

    Ali İhsan Öztekin - Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı

    Öndaş - Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde en çok oyu alan 5 aday yasa gereği 'a sunulacak. Bu adaylar arasında seçim yapacak olan Başkan Erdoğan, Yargıtay'ın yeni Başsavcısı'nı belirleyecek.

    /SABAH

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