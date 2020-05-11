Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2020 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2020 15:36
    ABONE OL

    : Başkan Erdoğan, Başbakanı ile görüştü

    haberi... Başkan Erdoğan, Başbakanı Angela ile bir telefon si gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

    Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
    Başkan , Başbakanı Angela ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel sinde, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri