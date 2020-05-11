Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.