Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2020 21:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2020 21:36
    ABONE OL

    CHP Genel Başkanı 'den terör örgütü DHKP-C'ye destek

    CHP’nin DHKP-C destekçiliği sürüyor. CHP Genel Başkanı , moderatörlüğünü yaptığı videokonferansta DHKP-C sanığı üyesi ’in öldüğünü, bugünün zorlu bir gün olduğunu belirtip terör örgütü DHKP-C üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek’in ölüm orucuna sanat için başladığı intibası verdi. Hatta kanser hastası ’ın vefat etmesi ile Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölümü bilinçli bir şekilde bir arada anıldı. Sosyal medyada her ikisinin fotoğrafları yan yana konularak algı yapılıyor.

    CHP'li Köse'den terör örgütü DHKP-C'ye destek

    CHP'nin DHKP-C destekçiliği sürüyor. CHP Genel Başkanı , moderatörlüğünü yaptığı videokonferansta DHKP-C ile bağı bulunan üyesi 'in öldüğünü, bugünün zorlu bir gün olduğunu belirttikten terör örgütüne desteğini sürdürdü. Hiçbir şekilde DHKP-C terör örgütünden söz etmeyen Köse, Gökçek için "Işıkları bol olsun!" dedi.

    Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna sanat için başladığı intibaı veren Köse, sadece türkü okumak için ölüm orucuna başlamış intibaı verdi. Bilindiği üzere terör örgütü üyeliğinden yargılanan ve evinde bomba bulunan İbrahim Gökçek'in hakkında açılan tüm davaların düşürülmesi gibi talepleri de bulunuyordu.

    GÖKÇEK İLE ATAÇ BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BİR ARADA ANILIYOR
    CHP'li Fatma Köse, dokuz yaşındaki kanser hastası 'ın vefatını da ölüm orucuyla bağlaştırmaya çalıştı. , aynen şunları söyledi: "Bugün aslında zorlu bir gün. Çünkü İbrahim Gökçek'i kurtaramadık türküleri öksüz kaldı. Diğer bir acımız Ahmet'i kaybettik. Ahmet'i annesine babasına kavuşturamadık. Hastalığı sürecinde hastalıklara, hukuksuzluklara direnerek gitti. Umarım onların mücadelesi bizim de yolumuzu aydınlatır. "Ben ışıkları bol olsun!" diyerek zor bir program olacağını düşünüyorum."

    SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPILIYOR
    Sosyal medyada kanser hastası Ahmet Ataç'ın vefat etmesi ile Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek bilinçli bir şekilde bir arada anılıyor. Hatta sosyal medyada kimi paylaşımlarda bilinçli bir manipülasyon yapıldığı da görülüyor. Her ikisinin fotoğrafları yan yana konularak paylaşımlar yapılarak algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor.

    DAMLA KAYA

    Haberler Güncel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den terör örgütü DHKP-C'ye destek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri