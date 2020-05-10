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    Trabzon Şalpazarı'na giremedi!

    Corona 5 kıtaya yayıldı. Virüs sadece Antarktika ile Şalpazarı’na giremedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    No Covid
    Corona 5 kıtaya yayıldı. Binlerce can aldı. Buzul ve penguenler diyarı Antarktika'ya hiç uğramadı.



    Trabzon Şalpazarı halkı da kuralları harfiyen yerine getirdi. İyi beslendi. Virüse geçit vermedi.


    SALATALIK CAN ALDI
    Muğla'da 8 aylık Ateş Bulut, salatalık yemek istedi. Lokması boğazına kaçınca boğularak can verdi.

    KUMANDA silah sayıldı
    Eskişehir'de bir kişi, arkadaşına TV kumandası attı. Başından yaraladı. Dava açıldı. Yargıtay cezayı bastı: Silahla kasten yaralama...

    KALDRAM!
    Kırklareli'de, kaldırımdaki "Şehit" yazılı mezar şaşırttı.
    50 yıldır kime ait olduğu anlaşılmadı! Soğan, eken bile KALDRAM! vardı!

    ÖLDÜREN TATBİKAT
    Kadıköy'de itfaiye tatbikat yaptı. 63 metrelik merdiven kırıldı. Çatıya düşen er Emircan Çolak kurtarılamadı.

    TAZİYE ÇADIRI MİKROP SAÇTI
    Vanlılar yasak dinlemedi. Taziye çadırına gitti. 50 olan Coronalı hastaların sayısı bir anda 75'e yükseldi.

    IMF: UFKUMUZ KARARIYOR
    IMF Başkanı Kristalina Georgieva, uyardı: Virüs ufkumuzu karartıyor. Ekonomide daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.


    TESTLER ÜCRETSİZ
    TANI konmayan testler de ücretsiz olacak. Antikor testi ve immün plazma masrafını devlet karşılayacak.

    CİNSEL YOLLA BULAŞIYOR
    ÇİNLİ bilim insanları açıkladı: Corona virüsü AIDS gibi cinsel yolla da bulaşabiliyor.


    +65 ALTIN ÖĞÜTLER
    Dört saatliğine de olsa sokağa çıktığınızda bol bol güneşlenin.
    D vitamini takviyelerini düzenli olarak alın.
    Mevsim sebze ve meyveleri yemeyi ihmal etmeyin.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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