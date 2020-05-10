Corona 5 kıtaya yayıldı. Binlerce can aldı. Buzul ve penguenler diyarı Antarktika'ya hiç uğramadı.Trabzon Şalpazarı halkı da kuralları harfiyen yerine getirdi. İyi beslendi. Virüse geçit vermedi.Muğla'da 8 aylık Ateş Bulut, salatalık yemek istedi. Lokması boğazına kaçınca boğularak can verdi.Eskişehir'de bir kişi, arkadaşına TV kumandası attı. Başından yaraladı. Dava açıldı. Yargıtay cezayı bastı:Kırklareli'de, kaldırımdakiyazılı mezar şaşırttı.50 yıldır kime ait olduğu anlaşılmadı!eken bilevardı!Kadıköy'de itfaiye tatbikat yaptı. 63 metrelik merdiven kırıldı. Çatıya düşen er Emircan Çolak kurtarılamadı.Vanlılar yasak dinlemedi. Taziye çadırına gitti. 50 olan Coronalı hastaların sayısı bir anda 75'e yükseldi.IMF Başkanı Kristalina Georgieva, uyardı: Virüs ufkumuzu karartıyor. Ekonomide daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.TANI konmayan testler de ücretsiz olacak. Antikor testi ve immün plazma masrafını devlet karşılayacak.ÇİNLİ bilim insanları açıkladı: Corona virüsü AIDS gibi cinsel yolla da bulaşabiliyor.Dört saatliğine de olsa sokağa çıktığınızda bol bol güneşlenin.D vitamini takviyelerini düzenli olarak alın.Mevsim sebze ve meyveleri yemeyi ihmal etmeyin.