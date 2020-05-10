Anneler Günü'nde, sağlıkçı kızının mezarını ziyaret etti: Pes etmeyeceğim!

Ankara'da geçen yıl erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dün kızının mezarına çiçek bırakan Feride Karaman, ilk kez Anneler Günü'nü kızından ayrı kutladığını anlattı: "Ona söz verdim 'sen gelemezsen ben sana gelirim' diye, mezarına geldim. Geçen yıl Anneler Günü'nde bana sürpriz yapmıştı. Üsküdar'da psikoloji okuyordu. Öğleye kadar beni aramadı, sonra aradı dedi ki 'Anneciğim gelmek isterdim. İlk defa senden ayrı Anneler Günü kutluyorum.' Ben de çok üzülmüştüm. Saat 16.00 gibi gelmiş, ben dışarıdaydım. Eve gelince kapıyı açar açmaz boynuma sarıldı. O güzelim saçlarına dokunmaya kıyamazdım. Bu sene hayatımda ilk defa kızım yanımda olmadan Anneler Günü kutlayacağım. Nasıl kıydılar kızıma? Bir annenin ciğerini yaktılar." Sanık Özgür T.'nin tahliyesinin kendisini kahrettiğini ve ikinci kez kızını kaybettiğini düşündüğünü söyleyen Karaman, "Ben bunun hukuk savaşını vereceğim, asla pes etmeyeceğim" dedi.
Ayşe Karaman, henüz 25 yaşındaydı. Şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Sevenleri yıkıldı.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dün kızının mezarına çiçek bırakan Feride Karaman, ilk kez Anneler Günü'nü kızından ayrı kutladığını anlattı: "Ona söz verdim 'sen gelemezsen ben sana gelirim' diye, mezarına geldim. Geçen yıl Anneler Günü'nde bana sürpriz yapmıştı. Üsküdar'da psikoloji okuyordu. Öğleye kadar beni aramadı, sonra aradı dedi ki 'Anneciğim gelmek isterdim. İlk defa senden ayrı Anneler Günü kutluyorum.' Ben de çok üzülmüştüm. Saat 16.00 gibi gelmiş, ben dışarıdaydım. Eve gelince kapıyı açar açmaz boynuma sarıldı. O güzelim saçlarına dokunmaya kıyamazdım. Bu sene hayatımda ilk defa kızım yanımda olmadan Anneler Günü kutlayacağım. Nasıl kıydılar kızıma? Bir annenin ciğerini yaktılar." Sanık Özgür T.'nin tahliyesinin kendisini kahrettiğini ve ikinci kez kızını kaybettiğini düşündüğünü söyleyen Karaman, "Ben bunun hukuk savaşını vereceğim, asla pes etmeyeceğim" dedi.
Ayşe Karaman, henüz 25 yaşındaydı. Şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Sevenleri yıkıldı.