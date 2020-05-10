



8 MAYIS 2020



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Dünyayı esir alan Coronavirüs'e karşı Türkiye örnek bir mücadele verdi. Alınan tedbirler ve uygulanan tedavi yöntemleri ile vaka sayısı geriledi. Bazı vatandaşlar, olumlu tabloyu görüp sokağa akın etti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, kalabalığın büyük risk taşıdığını söyledi. Salgının bitmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Tezer, "Belki rakamların iyiye gitmesi insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Şu anki dönem 'Evde kal Türkiye' demenin en önemli olduğu günlerden biri" dedi.