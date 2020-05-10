Türkiye'de Corona vakaları azaldı. Vatandaş sokaklara aktı. Meydanlarda oluşan kalabalık, tepki topladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer uyardı: Kurallara uymazsak ülkemizde ikinci hatta üçüncü dalga görülebilir. Maske takın ve sosyal mesafeye uyun.
8 MAYIS 2020
ŞAKASI YOK
Dünyayı esir alan Coronavirüs'e karşı Türkiye örnek bir mücadele verdi. Alınan tedbirler ve uygulanan tedavi yöntemleri ile vaka sayısı geriledi. Bazı vatandaşlar, olumlu tabloyu görüp sokağa akın etti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, kalabalığın büyük risk taşıdığını söyledi. Salgının bitmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Tezer, "Belki rakamların iyiye gitmesi insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Şu anki dönem 'Evde kal Türkiye' demenin en önemli olduğu günlerden biri" dedi.
9 MAYIS 2020
Cuma günü yoğun kalabalığın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde dün sessizlik hakimdi.
BİRAZ DAHA SABIR
PROF. Dr. Hasan Tezer, vaka sayılarının hala fazla olduğunu belirtti. 'Evde kal' çağrılarına uyulmazsa salgında ikinci hatta üçüncü dalganın görülebileceğini söyledi. "Biraz daha dişimizi sıkalım. Hala maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız. Maskeler oldukça önemli, belki yıl boyunca takacağız" dedi.
DENİZ İÇİN ERKEN
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, yaz tatili hayali kuranlara ise şunları söyledi: "İnsanlar artık havuza, denize sıra geldi diye düşünebilir. Ancak o sırada değiliz. Virüs yazı hiç görmedi ve yazın nasıl davranacağını daha bilmiyor."
KONTROL BİZDE
CORONAYLA mücadelede kontrollü normalleşme dönemi başladı. Bu kapsamda dün 24 ilde 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı uygulaması yapıldı. Büyükşehirlerin her gün kalabalık olan meydanları güvercinlere kaldı. Ekipler, gün boyu denetim yaptı. Sosyal medyada ise herkes aynı mesajı yayınladı: Corona bitene kadar görmek istediğimiz manzara bu...
BOL BOL GÜNEŞLENİN
Salgında uzun süredir evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bugün 4 saat dışarı çıkabilme imkanı tanındı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, büyüklerimizi uyardı: "D vitamini takviyelerini alın. Güneşlenin. Sebze ve meyve tüketin.
MERSİN
Mersin'de sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Dün güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafeli banklarda soluklandı.
İYİLEŞEN SAYISI 90 BİNE YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs verilerini paylaştı. İyileşen hasta sayısı 90 bine yaklaşırken toplam vaka sayısı ise 137 bin 115'e yükseldi. Bakan Koca, dünkü vefat sayısının ise 50 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının bin 168 entübe hasta sayısının ise 628 olduğu belirtildi. Vefat sayısı da 3 bin 739'a çıktı.