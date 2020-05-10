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    • 10.05.2020 19:32
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Son dakika haberine göre Başkan , hesabı üzerinden 'ne özel bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
    Başkan , hesabı üzerinden 'ne özel bir video paylaşımında bulundu.





    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
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