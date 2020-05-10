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    • 10.05.2020 13:01
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    Son dakika: 'dan mesajı!

    Başkan 'ın eşi , dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı!

    , Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

    "Anne, bir yüreğin sınırsızlığını anlatan en uzun cümledir. Annelik, Allah'ın kadınlara bahşettiği en güzel makam, son cennete varan bir sevgi yoludur. Koşulsuz sevgiyi, sabrı, merhameti, koruyup kollamayı en derin anlamlarına o taşır.

    En başta şehit annelerimiz olmak üzere, içinden geçtiğimiz bu salgın günlerinde kendi yavrularından ayrı kalmak pahasına hastanelerde ön safta mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, annelerimizi başımızdan, dualarını ülkemizden eksik etmesin. Onlar, hayatta tutunacak en sağlam dalımızdır."

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