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    • 10.05.2020 11:35
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan "" paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , 10 Mayıs nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "En kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle "en kıymetli sığınak" ve güç olan annelerin 'nü kutladı.

    Bakan Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
    "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Anneler Günü" paylaşımı
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