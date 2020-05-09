Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2020 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2020 22:20
    ABONE OL

    İletişim Başkanı Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Mayıs'ta atılan adımları duyurdu

    İletişim Başkanı koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Mayıs'ta atılan adımları duyurdu. Altun Twitter'dan "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca ’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." sözleriyle infografik bir paylaşımda bulundu.

    Altun'dan virüsle mücadele mesajı

    İletişim Başkanı koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Mayıs'ta atılan adımları duyurdu.

    Altun Twitter'dan "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." sözleriyle infografik bir paylaşımda bulundu.

    Haberler Güncel İletişim Başkanı Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Mayıs'ta atılan adımları duyurdu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri