İletişim Başkanı Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Mayıs'ta atılan adımları duyurdu

İletişim Başkanı Fahettin Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Mayıs'ta atılan adımları duyurdu.

Altun Twitter'dan "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." sözleriyle infografik bir paylaşımda bulundu.