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    • 09.05.2020 23:55
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    DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyon! ’ni siper alıp polise saldırdılar

    DHKP-C’ye bağlı üyesi ’in ölümünün ardından cenazesi ’ndeki ’ndeki ’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    DHKP-C'li teröristlerden çirkin provokasyon!

    Terör örgütü DHKP-C'ye bağlı üyesi 'in ölümünün ardından cenazesi 'ndeki 'ne götürülmüştü. Gazi Mahallesi'nde yürüyüş yapmak isteyen DHKP-C'li grubun Gazi Cemevi'ni kendilerine siper ederek polise saldırmaya başladığına dair görüntüler ortaya çıktı.

    CEMEVİNİ SİPER EDİP KİREMİT ATTILAR
    Yüzleri maskeli DHKP-C'li terör örgütü mensupları, Gazi Cemevi'ni kendilerine siper ettikleri gibi başka binaların da çatılarına çıktı. Terör destekçileri, binaların pencerelerinden, evlerin çatılarından topladıkları ve hazırladıkları kiremitleri, taşları ve tuğlaları Emniyet Güçleri'ne attı.

    CEMEVİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPMAYA ÇALIŞTILAR
    Sosyal medyada ise polise saldırı görüntülerini kesen bazı kişiler, polisin Cemevi'ne saldırdığı algısı oluşturmaya çalışarak Cemevi üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı. Polise saldıranlardan 40'tan fazla DHKP-C destekçisi şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri ise sürüyor.

    DAMLA KAYA / SABAH

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