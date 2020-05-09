Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2020 21:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2020 22:02
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan talimat vermişti! 'den 'a tıbbi yardım

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 60' yakın ülkeye tıbbı malzeme desteğinde bulunan bir üleye daha yardım eli uzattı. Türkiye Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

    Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 60' yakın ülkeye tıbbı malzeme desteğinde bulunan bir üleye daha yardım eli uzattı. Türkiye, 'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimat vermişti! Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri