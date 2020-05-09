Koronavirüsle mücadele kapsamında 60' yakın ülkeye tıbbı malzeme desteğinde bulunan Türkiye bir üleye daha yardım eli uzattı. Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.