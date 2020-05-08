villa skandalı her geçen gün büyüyor. Özdil'in milyonluk evinin kaçak bölümleri yıkılacak. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil 'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri birlikte toplantı yaptı.

Toplantıda, söz konusu villadaki kaçak olduğu belirlenen kısımların Özdil tarafından yıkılmaması halinde Bodrum Belediyesi ekiplerinde 13 Mayıs tarihinde yıkılmasına karar verildi.Onaylı mimari projede tek katlı, iki bağımsız bölüm olarak gösterilen yapının kullanım amacı ofis olarak belirtildi. Oysa bodrum ve zemin olarak kullanıldığı görüldü. Proje dışına çıkılarak parselin yol cephesinde müştemilat, jeneratör odası ve depo yapıldı.Bu yapıların Yapı Kullanım İzin Belgesi alındıktan sonra inşa edildiği tespit edildi.