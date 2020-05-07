Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2020 02:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2020 02:26
    ABONE OL

    İngiliz basınının alçak yalanına 'dan sert tepki: Hakikat hemen ortaya konmuştur

    İngiliz basınında ''’den ’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik yer alan haberlere bir yalanlama da İletişim Başkanı 'dan geldi.  Altun, ''Türkiye’nin ’a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddialar her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlanmış ve işin hakikati hemen ortaya konmuştur.'' ifadelerini kullandı.

    Alçak yalana Fahrettin Altun'dan sert tepki!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İngiliz basınında '''den 'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik yer alan haberlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.


    Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddialar her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlanmış ve işin hakikati hemen ortaya konmuştur.

    Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

    Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!

    Haberler Güncel İngiliz basınının alçak yalanına Fahrettin Altun'dan sert tepki: Hakikat hemen ortaya konmuştur
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri