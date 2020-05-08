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    • 08.05.2020 12:22
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    Son dakika: /, Türkiye sınırı yakınında tünel kazmaya devam ediyor!

    Son dakika haberi... ve 'nin taahhüdüne rağmen den çekilmeyen terör örgütü /, 'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı yakınlarında tünel ve hendek kazma çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda iş makinesini söz konusu bölgelere sevk eden terör örgütü, mevcut tünel şebekelerini genişletmeyi amaçlıyor.

    YPG/PKK tünel kazmaya devam ediyor

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü /, sınırları içerisinde tünel ve hendek kazma faaliyetlerine hız verdi.

    ve 'nin taahhüdüne rağmen bölgeden çıkmayan terör örgütü, Haseke ilinin Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçe merkezi, ilçenin kuzeyi ve Kamışlı-Amude ilçeleri arasındaki bölgede son günlerde kazı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Çok sayıda iş makinesini söz konusu bölgelere sevk eden terör örgütü, mevcut tünel şebekelerini genişletmeyi amaçlıyor.

    YPG/PKK'lı teröristler bu kapsamda önceki gün yol çalışmalarını öne sürerek, Kamışlı-Amude yolunu 24 saatliğine sivil araç geçişine kapattı.

    Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesinden çekilmesi gereken YPG/PKK'lılar, burada da tünel ve hendek kazmaya devam ediyor.

    Kaynaklar terör örgütünün, M4 karayolu üzerinde işgal ettiği Ayn İsa beldesinde de kazı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

    YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

    ABD VE RUSYA İLE VARILAN MUTABAKATLAR
    Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı Harekatı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapmıştı.

    ABD, harekatın güvenli bölge olarak tesis ettiği, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceği sözünü vermişti.

    Rusya da 23 Ekim 2019'den itibaren Rus askeri polisi ve rejim güçlerinin, Barış Pınarı Harekat bölgesinin dışında kalan Türkiye- sınırının Suriye tarafına, YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla ve Tel Rıfat'tan çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.

    HAREKAT BÖLGELERİNDE ÖRGÜT TÜNELLERİ ORTAYA ÇIKARILMIŞTI
    YPG/PKK, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, , Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye bölgelerinde tünel ve çukurlar kazmıştı.

    Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

    Anadolu Ajansı (AA), YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve Nisan 2019'da görüntülemişti.

    Haberler Güncel Son dakika: YPG/PKK, Türkiye sınırı yakınında tünel kazmaya devam ediyor!
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