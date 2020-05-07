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    • 07.05.2020 13:48
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: bölgesinde terör örgütü /'ye ait mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi... Milli (), bölgesinde saldırı hazırlığındaki /'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

    PKK/YPG'ye ait mühimmatlar ele geçirildi

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan /'li teröristler tespit edildiği belirtildi.

    Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.



    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi
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