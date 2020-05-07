Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildiği belirtildi.

Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.





Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildi. Komandolarımızın müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatı ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wYtzXsceSc