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    • 08.05.2020 12:25
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    : beyin ı oldu! Yakınları sağlık durumunu açıkladı

    haberine göre Beyin sapında tümör saptanan ve eski lideri oldu. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

    Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu! Yakınlarından açıklama

    Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre ve eski Anavatan Partisi () Genel Başkanı 'ın beyin sapında bir tümör saptandı.

    'nde yapılan ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

    Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu! Yakınları sağlık durumunu açıkladı
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