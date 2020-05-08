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    • 08.05.2020 13:28
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    : Valilik açıkladı: ’e giriş çıkışlar kısıtlama getirildi

    haberine göre ’te, artan virüs nedeniyle ile ’dan gelen araçlara Pazar günü 00.00’a kadar Valilik tarafından kısıtlama getirildi. Bölgede Jandarme ekiplerinin denetimi başladı.

    Valilik açıkladı: Giriş çıkışlar kısıtlanıyor
    'ten 'te bir fabrikaya servis ile gidip gelen işçilerde virüs çıkmasından sonra bir dizi tedbirleri uygulamaya koydu.



    Kilis Valiliği tarafından Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olan Büyükşehir statüsündeki Gaziantep ve Hatay illerinden sokağa çıkma yasağı uygulaması başlamadan önce Kilis'e akraba ziyareti, hafta sonu izni gerekçelerle yoğun bir ziyaret trafiği başladığından,10 Mayıs 2020 Pazar Günü saat 00.00'a kadar Kilis sınırlarına karayolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya yapılacak tüm girişlerin aşağıda belirtilen istisnalar haricinde geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

    Bu gelişme üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis (OSB) kavşağında Gaziantep'ten gelen araçlar üzerinde uygulama yapmaya başladı. Jandarma ekiplerinin de istikametinden gelen araçlar üzerinde benzer uygulama yapmaya başladı. Hatay ve Gaziantep'ten köy yollarını kullanarak Kilis'e gelenlerin engellenmesi için de jandarma ekipleri denetimleri başladı.

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