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    Son dakika: 'nde yoğunluğu! Durma noktasına geldi

    Son dakika haberi... 'nde yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
    virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Edirne istikametinde yoğunluğu oluştu.



    Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı. trafik haritasında saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.



    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi
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