9-10 Mayıs hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller listesi!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller! 9-10 Mayıs hangi illerde sokağa çıkma yasağı var, hangi illerde yok? Kovid-19 salgınının yayılması yavaşlatılırken, tedbirler de elden bırakılmıyor. Uzmanlar sosyal temasın en aza indirilmesini isterken, hafta sonları için sokağa çıkma yasağı kararları devam ediyor. 9-10 Mayıs tarihleri için ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararları bu kez 24 ili kapsadı. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.