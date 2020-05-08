



BEKÇİYE ÖNCE SÖZLÜ, DAHA SONRA FİZİKİ SALDIRI BULUNDU

Sosyal mesafeyi sağlamak için ikazda bulunan bekçinin uyarılarına ve ikazlarına ısrarla uymayan Y. D. isimli şahıs, görevli bekçiye önce sözlü sonra da fiziki mukavemette bulundu. Bunun üzerine bekçi M.A.; kademeli olarak Y.D.'ye karşılık verdi.