Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2020 06:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2020 06:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'da kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan genç: Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım

    virüs tedbirleri kapsamında 'da da başlayan kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Polis ekiplerince neden sokakta olduğu sorulan genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

    Yasağa rağmen çıktı! İşte nedeni
    İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

    Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

    Haberler Güncel Son dakika: Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan genç: Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri