Kafeler, kahvehaneler, spor salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Günlük hayatta sosyal mesafeyi korumak adına pek çok işletmenin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından AVM, kuaför ve berberlerin açılacağı tarihi vatandaşlara duyurmuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan normalleşme planlarını da açıklayarak bu takvimin Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında aşama aşama yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamaların ardından gözler kafeler, kahvehaneler, salonlarının ne zaman açılacağına çevrildi.
KAFELER, KAHVEHANELER, SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kahvehaneler, spor salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, kahvehaneler, spor salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
Corona virüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.
İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar, "Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir" diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir.
Ancak bunda, 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.
Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor. Yetkililer, "Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir" dediler. Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.