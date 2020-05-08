Kafeler, kahvehaneler, spor salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Günlük hayatta sosyal mesafeyi korumak adına pek çok işletmenin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından AVM, kuaför ve berberlerin açılacağı tarihi vatandaşlara duyurmuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan normalleşme planlarını da açıklayarak bu takvimin Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında aşama aşama yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Açıklamaların ardından gözler kafeler, kahvehaneler, salonlarının ne zaman açılacağına çevrildi.

KAFELER, KAHVEHANELER, SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kahvehaneler, spor salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, kahvehaneler, spor salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.