MAHALLE SINIRLARINDA

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu gruplara, "yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildiğini" söyledi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise özellikle gençler arasında, "Yürüme mesafesi nedir?" sorusu gündem oldu. Arama motorlarında yoğun şekilde bu kavram araştırıldı.

Hükümet kaynakları ise, yayımlanan genelgede de açıklık getirilmeyen "yürüme mesafesi" konusunda, "Vatandaşlarımız oturdukları evlerinin yani ikametgahlarının çevresinde yürüyebilecek" bilgisini verdi. Buna göre, günler sonra sokağa çıkabilecek bu gruptaki vatandaşlar en fazla mahallelerinin sınırları içinde yürüyebilecek. Bu vatandaşlara başka bir mahalle ve semte gitmemeleri konusunda uyarılar yapılacak.