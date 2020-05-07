Türkiye, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü izole etmeyi başardı. Türkiye normal hayata dönüş için de 10 önemli kural koydu.

1- Toplu taşıma deterjanla temizlenecek.

2- Bankada, gişe sayısı kadar müşteri olacak.

3- Halka açık alanlar dezenfekte edilecek.

4- Kargocular iki kat ekipman giyinecek.

5- Markette kasiyerler tıbbi maske takacak.

6- Caddeler çamaşır suyuyla yıkanacak.

7- Restoranlarda açık büfe olmayacak.

8- Havalimanında önlemler kesintisiz sürecek.

9- Güvenlikçiler cam kabinde bekleyecek.

10- Mevsimlik işçiler izinsiz yola çıkamayacak.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının önemli açıklamalar yaptı: Coronavirüs'le mücadelede ikinci dönemde hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak, hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeye yararlı buluyoruz. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Virüs, asansörde, berberde, markette karşınıza çıkabilir. Hiç tanımadığınız taşıyıcıdan hastalığı kapabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınabilmiştir ama riskler hala var. Eviniz en güvenli ortamdır. Bu arada maske konusunda da fiyat yakında açıklanacak…

HAZAL ATEŞ