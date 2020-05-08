Bir süre önce büyükşehirlerde başlayan ve normal COVID-19 testleriyle sağlıklı kişiler üzerinde yapılan virüs yükü araştırmasının yanı sıra, önümüzdeki hafta toplumdaki bağışıklık oranlarını verecek olan antikor testleri de yapılmaya başlanacak. Edinilen bilgilere göre bu testler birçok açıdan önem taşıyor. Yapılan toplantılarda, testin yapılma metotları ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler şöyle:

GRUPLAR BELİRLENECEK

Türkiye genelinde 81 milyon için 150 bin kişide yapılması planlanan Elisa testi, istatistikçilerin ve enfeksiyoncuların çalışması sonucu katsayı hesabıyla belirlendi. İstenilen verilerin elde edilebilmesi için bu kadar testin yapılmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Belirlenen metotlarla 150 bin kişiye yapılacak test, örnekleme modellerine göre yapılacak. Test çalışılırken, yaş grupları, meslek grupları, kalabalık yerlerde çalışanlar ve kentlerin kıyı mahallelerinde yaşayanlar gibi gruplar belirlenecek.